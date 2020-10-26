قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر ما زالت تؤكد على استعدادها لإنجاح مفاوضات سد النهضة، من أجل الوصول إلى اتفاق عاجل ومتوازن.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن مصر مستعدة لكل النماذج المنطقية القابلة للتطبيق دون أن تلحق ضررًا جسيمًا يؤثر على تلبية الدولة لاحتياجاتها.

وعن تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مفاوضات سد النهضة، أوضح أن الدعوة وجهت للوزارة من قبل دولة جنوب إفريقيا، ولا علاقة له بأي شيء آخر.

ويعقد وزراء الخارجية والري فى السودان ومصر وإثيوبيا، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقى لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبى، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.