سجلت بلجيكا في المتوسط 491ر12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوميا بين 16 و22 أكتوبر الجاري أي بزيادة قدرها 40٪ عن الأسبوع السابق لتلك الفترة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم - أن معدل دخول المستشفيات بلغ 433 حالة يوميا بزيادة قدرها 85٪.

وأضاف "سيانسانو" أنه تم إدخال 4.827 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 "8%"، وتم نقل 757 في العناية المركزة "12٪" ووفاة 10.810 حالة، لافتا إلى تسجيل 1ر39 حالة وفاة في الفترة بين يومي 15 و21 أكتوبر الجاري.

يذكر أنه منذ ظهور الجائحة في بلجيكا، أصيب 031ر321 شخص بالفيروس. وانتشر (كوفيد-19) مؤخرا في مناطق بروكسل العاصمة وفي "لييج" و"شارلوا" إضافة إلى "أنتورب" التي كانت بؤرة للفيروس منذ ظهوره.