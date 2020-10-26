الكاظمي: حماية المتظاهرين واجب القوات الأمنية الأول

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين، فيما أشار إلى أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات.

وقال في بيان صحفي: "نشدد على ضرورة التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة أزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة".

وأضاف خلال زيارته قيادات العمليات المشتركة وبغداد والشرطة الاتحادية، أن "الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، وفي الوقت نفسه أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها".

وتجددت صباح اليوم الأحد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية".