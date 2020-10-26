ديلي ستار: بوجبا لن يترك المنتخب الفرنسي بعد تصريحات ماكرون

أكدت تقارير صحفية أوروبية أن بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لا ينوي إعلان اعتزاله الدولي أو مغادرة المنتخب الفرنسي على خلفية تصريحات إيمانويل ماكرون، رئيس البلاد.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية :"لن يترك بول بوجبا منتخب فرنسا انتقاما لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تزعم أن الإسلام كان مصدر الإرهاب الدولي".

وأضافت :"وفقًا لمصادر إخبارية في الشرق الأوسط، فإن نجم مانشستر يونايتد المسلم سيرحل عن المنتخب الفرنسي بعد التعليقات التي أدلى بها ماكرون في خطاب مثير للجدل يوم الجمعة الماضية، ولكننا نؤكد أن بوجبا لا ينوي الانسحاب من منتخب بلاده".

وجاءت تعليقات ماكرون بعد مقتل مدرس اللغة الفرنسية صامويل باتي البالغ من العمر 47 عامًا وهو في طريقه إلى منزله من المدرسة الإعدادية التي كان يدرس فيها، حيث منحته الحكومة الفرنسية أعلى وسام شرف للبلاد للمعلم، الذي عرض صور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على تلاميذه في المدرسة قبل أن يقوم بمهاجمته.

ووصف ماكرون جريمة القتل بأنها "هجوم إرهابي إسلامي" أودى بحياة مدرس اللغة الفرنسية وأضاف في وقت لاحق: "الوحدة والحزم هما الحل الوحيد لفظاعة الإرهاب الإسلامي".