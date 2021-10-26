وكالة الأنباء الفرنسية: حمدوك يتواجد الآن في مقر إقامته في ضاحية كافوري بالخرطوم

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتواجد الآن في مقر إقامته في ضاحية كافوري بالخرطوم.



وقرر الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أمس الاثنين، حل الحكومة ومجلس السيادة الذي يدير المرحلة الانتقالية ويضم في تشكيلته عسكريين ومدنيين.



ويرأس البرهان الآن مجلسا عسكريا سيحكم السودان حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.



وألقى البرهان باللوم على الخلافات والانقسامات بين الأطراف السياسية وأنها دفعت الجيش لاتخاذ تلك الخطوة. والتي جاءت قبل أقل من شهر من تسليم البرهان قيادة مجلس السيادة إلى مدني، وهي خطوة كانت ستقلل من قبضة الجيش على السلطة.



وحث تجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من النقابات التي كانت وراء الانتفاضة ضد الرئيس السابق عمر البشير، المواطنين على الإضراب والانخراط في العصيان المدني.