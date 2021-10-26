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يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأربعاء، مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانس، بقصر الاتحادية.
ومن المقرر أن يتم بحث تعزيز العلاقات المصرية الرومانية في كافة المجالات وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .