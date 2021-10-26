 غدا.. السيسي يلتقى رئيس رومانيا لبحث التعاون المشترك - بوابة الشروق
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غدا.. السيسي يلتقى رئيس رومانيا لبحث التعاون المشترك

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:42 م

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأربعاء، مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانس، بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن يتم بحث تعزيز العلاقات المصرية الرومانية في كافة المجالات وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

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