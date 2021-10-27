إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

اصيب 3 اشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، حيث تبادل الطرفين الاعتداء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم لديوان القسم، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.