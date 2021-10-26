مصادرة ٣٨٨ شيشة ورفع ٧٥٥ حالة إشغال في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، عن مصادرة ٣٨٨ شيشة ورفع ٧٥٥ حالة إشغال بعدد من المراكز.

وأوضحت المحافظة، في بيانا لها اليوم، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن رفع ٧٥٥ حالة إشغال طريق مخالفة منها ٢١٧ حالة و٦٥ محضر متنوع ومصادرة ٤٩ شيشة بدمنهور و٢٢٠ حالة إشغال و٣٠٠ شيشة بكفر الدوار ورفع ٣١ حالة إشغال برشيد و ١٣٧ حالة بشبراخيت و١٥٠ حالة اشغال وضبط ٢٨ شيشة بإيتاي البارود، وتحرير ١١ محضر عدم ارتداء كمامة وضبط ١١ شيشة بكوم حمادة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.