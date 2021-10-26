كشف الإعلامي شريف عامر، تطورات الحالة الصحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التي تعرضت لأزمة قلبية.



وقال عامر خلال برنامجه "يحدث في مصر" على شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إنّ الوزيرة تعرّضت لذبحة صدرية فجر اليوم ونُقلت إلى مستشفى وادي النيل، وتم تشخيص الحالة على أنّها جلطة في القلب.



وأضاف أنّ الوزيرة فاقدة للوعي وتتلقى العلاج في الرعاية المركزية، كما أنها تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.



وحتى كتابة هذه السطور، لم تصدر وزارة الصحة أي بيان بشأن حالة الوزيرة، كما أنّ الصفحة الرسمية للوزارة أو صفحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد لن تنشر أي معلومات بشأن الحالة الصحية للوزيرة وتطوراتها.