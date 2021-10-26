إيران تستضيف غدا اجتماعا للدول المجاورة لأفغانستان بمشاركة روسيا

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تستضيف إيران غدا الأربعاء اجتماعا للدول المجاورة لأفغانستان بمشاركة روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الاجتماع سيعقد بمشاركة الدول الست المجاورة لأفغانستان وهي إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافة إلى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث القول إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيلقي كلمة في الاجتماع، كما سيوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الاجتماع.

ودعا المتحدث سلطات حركة طالبان إلى الاستماع إلى إرادة الشعب، وقال :"يجب أن تستمع إلى إرادة الشعب الأفغاني، وفي هذه الحالة يمكنها بالتأكيد إظهار نفسها كهيئة حاكمة مسؤولة لتمهيد الطريق لإنشاء حكومة مستدامة وشاملة تضم جميع الجماعات العرقية الأفغانیة".

وقال إن التطورات الأخيرة في أفغانستان تسببت في المزيد من الصعوبات لإيران التي تعاني بالفعل من جراء العقوبات الأمريكية.

ودعا المنظمات الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول المضيفة ومن بينها إيران التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين.