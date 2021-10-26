تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق عامين

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أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن البرلمان التركي وافق، اليوم الثلاثاء، على تمديد العمليات العسكرية في سورية والعراق لمدة عامين آخرين.

ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا ببدء توغل عسكري جديد في شمال سورية بعد مقتل جنود أتراك في اشتباكات مع مسلحين أكراد.

ويهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان على البرلمان، ومدد المهمة العسكرية التي بدأت في عام 2014 في البلدين مرارا.

واستخدمت تركيا التفويض لاستهداف تنظيم داعش والمسلحين الأكراد في شمال سورية وشمال العراق.

وصوت حلفاء أردوغان من القوميين المتطرفين بحزب الحركة القومية وحزب الخير المعارض، لصالح تمديد المهمة العسكرية. وصوّت حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ضد تمديد المهمة، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول.

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو اقتراح أردوغان بتمديد المهمة باعتباره محاولة "لإلقاء أبناء هذه الأمة في النار".

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.