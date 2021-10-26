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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لا عودة للحرب الأهلية في لبنان، مشيرا إلى أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان مع وفد من الإكليروس والعلمانيين.

وقدم عون التهنئة لميناسيان على انتخابه بطريركا للأرمن مؤخرا متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الروحية والوطنية.

وكان لبنان قد شهد في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري أحداثا أمنية دامية في منطقة الطيونة وعين الرمانة والشياح جنوبي العاصمة بيروت والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين في مشهد أعاد إلى أذهان اللبنانيين الحرب الأهلية.