أول تعليق من مدرب يوفنتوس بعد توديع دوري الأبطال

يرى ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، إن فريقه لا يستحق التواجد في دور الـ 16 من النسخة الجارية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وذلك عقب هزيمته أمام بنفيكا بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» عقب المباراة: "بالطبع، الإقصاء من بطولة دوري الأبطال أمر مؤلم، ولكن نحن من جعلنا الحياة صعبة على أنفسنا، ويجب علينا التركيز في مسابقة الدوري الإيطالي واللحاق بالمتصدرين."

وأضاف: "بدايتنا في مسابقة الدوري الإيطالي لم تكن جيدة، ولكن علينا استعادة طاقتنا البدنية والعقلية، والتركيز على تعويض النقاط التي فقدناها في الفترة الماضية."

وأتم: "ما قدمناه في النسخة الجارية من دوري الأبطال، يؤكد أننا لا نستحق سوى مكان في الدوري الأوروبي."