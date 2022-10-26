 الأمين العام للناتو: التهددات النووية الروسية لن تردع الدعم لأوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أكتوبر 2022 9:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

الأمين العام للناتو: التهددات النووية الروسية لن تردع الدعم لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:52 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن التهديدات النووية الروسية لن تمنع الحلف من تقديم الدعم لأوكرانيا.

وتابع ستولتنبرج في أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا "الناتو -سوف- لن يمتنع أو يتراجع عن دعم الحق الأوكراني في الدفاع عن النفس قدر ما يتطلبه الأمر".

وقال إن "معظم الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات"، وأن الناتو يعرف أن ما يمكن لأوكرانيا أن تحققه من خلال المحادثات يعتمد على نجاح البلاد في ساحة المعركة.

وأضاف ستولتنبرج: "كلما كانت أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة، زاد احتمال أن يكون لدينا حل سياسي يضمن أن تنتصر أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك