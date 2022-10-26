الأمين العام للناتو: التهددات النووية الروسية لن تردع الدعم لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن التهديدات النووية الروسية لن تمنع الحلف من تقديم الدعم لأوكرانيا.

وتابع ستولتنبرج في أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا "الناتو -سوف- لن يمتنع أو يتراجع عن دعم الحق الأوكراني في الدفاع عن النفس قدر ما يتطلبه الأمر".

وقال إن "معظم الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات"، وأن الناتو يعرف أن ما يمكن لأوكرانيا أن تحققه من خلال المحادثات يعتمد على نجاح البلاد في ساحة المعركة.

وأضاف ستولتنبرج: "كلما كانت أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة، زاد احتمال أن يكون لدينا حل سياسي يضمن أن تنتصر أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا".