شركة إنرجيان: بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش الإسرائيلي

قالت شركة "إنرجيان"، إن إنتاج الغاز في حقل "كاريش" الإسرائيلي بدأ، وذلك قبيل توجه المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى لبنان للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ومنحت الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، شركة "إنرجيان" الترخيص لبدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيتم توقيعه غدا الخميس، وفقاً لمسؤولين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأت مجموعة "إنرجيان"، المدرجة في بورصة لندن، بربط منصة كاريش بالأراضي الإسرائيلية، مما يسمح لإسرائيل بزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا.

وأمس الثلاثاء، منحت الحكومة الإسرائيلية شركة "إنرجيان" الترخيص الذي يسمح لها باستخراج الغاز في الموقع، على ما أفاد متحدث باسم المجموعة والناطق باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحين أن الإنتاج لم يبدأ بعد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، إن "إنتاج الغاز في كاريش سيبدأ كما هو مخطط له عند استيفاء الشروط الفنية"، تعقيبا على "الموافقة التي منحتها وزارة الطاقة إلى شركة إنرجيان لبدء الإنتاج في كاريش".