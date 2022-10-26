أمريكا تفرض عقوبات على قادة إيرانيين بسبب قمع المتظاهرين

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على قادة إيرانيين بسبب قمع المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني قبل 40 يوما في إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن اليوم أن العقوابت الجديدة استهدفت قائد الحرس الثوري الإيراني ونائبه ومسؤولين رفيعي المستوى مثل مدير سجن إيفين سيء السمعة و أعضاء في المخابرات الإيرانية.

وتتهم الولايات المتحدة المشمولين بالعقوبات بالإشراف على المنظمات المتورطة في القمع العنيف للاحتجاجات وعمليات القتل، بما في ذلك قتل الأطفال.

يشار إلى أنه بعد مرور أربعين يوما على وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، استخدمت الشرطة في طهران الغاز المسيل للدموع في مواجهة مظاهرة للأطباء اليوم.

وصلت حشود غفيرة إلى مسقط رأس الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها.

أظهر مقطع فيديو بثته صحيفة "هام ميهان"، اليوم الأربعاء، أشخاصا يتدفقون على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى قبر الفتاة.

وكان الأطباء يحتجون على تواجد القوات الأمنية في المستشفيات، التي يتلقى فيها المتظاهرون العلاج.

وأكد شهود عيان نشر أعداد كبيرة من رجال الشرطة ونقاط التفتيش على الطرق الرئيسية في طهران اليوم، الذي يمثل انتهاء فترة الحداد التقليدية ومدتها 40 يوما.وقد أغلقت الكثير من المحال أبوابها خوفا من أعمال الشغب.

يذكر أن مظاهرات انطلقت في إيران بسبب وفاة الشابة مهسا أميني/22 عاما/ أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بعد القبض عليها بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.

منذ وفاتها، تظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد ضد سياسات الحكومة القمعية تجاه المرأة، ونظام الحكم الإسلامي القاسي.