محافظ بورسعيد: الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات تنفيذية لتنمية موارد النادي المصري الاستثمارية

عقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم السبت، اجتماعًا مع كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وذلك بحضور رجب عبدالقادر، والحسيني أبو قمر نائبا رئيس مجلس إلادارة المصري.

وخلال الاجتماع أكد اللواء محب حبشي استمرار محافظة بورسعيد في دعمها اللامحدود للنادي المصري ومجلس إدارته برئاسة كامل أبو علي، مضيفًا أن الجميع داخل بورسعيد يسعى لاستمرار حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها المصري حاليًا، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية التي تهدف إلى تنمية موارد النادي الاستثمارية بالشكل الذي يضمن توفير المتطلبات المادية اللازمة لمواجهة النفقات المتزايدة للقلعة الخضراء.

من جهته أعرب كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بنتائج هذا اللقاء مع اللواء محب حبشي، والذي جاء ليؤكد مدى الدعم الكامل من اللواء محب حبشي للنادي المصري رمز بورسعيد الخالد، وأحد أكبر قلاع الرياضية الوطنية المصرية.