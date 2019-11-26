إصابة 20 متظاهرا في بابل جراء اطلاق قوات الامن العراقية الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم

ذكر شهود عيان مساء اليوم الاثنين ان 20متظاهرا اصيبوا بحالات اختناق جراء اطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل قوات مكافحة اعمال الشغب على المتظاهرين المعتصمين امام مبنى مجلس محافظة بابل منذ نحو شهر في اطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وأبلغ الشهود وكالة الانباء الالمانية "قوات مكافحة الشغب قامت مساء اليوم باطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المعتصمين داخل خيام امام مبنى مجلس محافظة بابل منذ نحو شهر للمطالبة باقالة الحكومة وحل البرلمان مما تسبب باصابة أكثر من 20 متظاهرا في حالات اختناق".

واوضح الشهود"إن الاوضاع في المحافظة كانت هادئة ومستقرة وان قوات مكافحة الشغب اطلقت الغازات من دون ان يحصل اي تصادم او احتكاك مع المتظاهرين وان الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب كثرة اعداد مقذوفات الغاز التي اطلقت صوب المتظاهرين».

واكد الشهود« ان المتظاهرين لازالوا صامدين في مواقعهم ولم ينسحبوا من موقع الاعتصام فيما شوهد انتشار كثيف للقوات العراقية في محيط مكان التظاهر.

ويشهد العراق مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الانسان .