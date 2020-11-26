وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس جهاز الإحصاء مؤشرات الدخل والإنفاق

بحث وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، أهم مشروعات الجهاز والمسوح والدراسات، التي يجرى تنفيذها حاليًا وكذلك متابعة سير العمل ببحث مؤشرات الدخل والانفاق.



جاء ذلك خلال زيارة قامت الوزيرة اليوم للجهاز، حيث تابعت تطوير البنية التحتية وواجهة الجهاز، والتقطت صورة تذكارية مع العاملين.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان اليوم - أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يقوم بدور وطني بارز في دعم الدولة المصرية بالبيانات والدراسات اللازمة؛ لرسم السياسات الصحيحة، التي تحقق مصلحة المواطن، وفقًا لأحدث الأسس العلمية وباستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالميًا.



وأوضحت أهمية البحوث المجتمعية والبحوث الاستثنائية، التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ظل ظروف جائحة كورونا، مثل الدراسة التى جرى إعدادها لقياس تأثير الجائحة على الأسر؛ إدراكًا من الجهاز بأهمية رصد كل التغيرات التي تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد فى نهاية شهر فبراير 2020، هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير كورونا على الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، مشيرة إلى أن تلك البحوث ساهمت في وضع سياسات اقتصادية تواكب ظروف المرحلة.