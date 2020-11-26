أصغر سائقة توك توك: عاوزة أبقي ضابط شرطة علشان أخدم بلدي

قالت نور أصغر سائقة توك توك، إنها تعمل كسائقة توك توك، لمساعدة أسرتها، خاصة بعد مرض والدها وعدم قدرته على الاستمرار في العمل.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، «عاوزة أبقي ضابط شرطة علشان أخدم بلدي»، متابعة: «عاوزة أقابل الريس وأقوله إني بحبه».

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي صورًا للطفلة وهي تقود التوكتوك، قبل أن تلقى الصور رد فعل كبير من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الذي أصدر قرارًا بتوفير وإقامة كُشك لأسرة الطفلة؛ لمساعدتها على تحمل نفقات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة.