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بايدن يتوقع تلقي أول معلومات استخباراتية يومية للرئاسة يوم الاثنين

رويترز
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:16 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:16 ص

أعلن مسؤول في فريق جو بايدن الانتقالي أن المرشج الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، يتوقع تلقي معلومات استخباراتية خاصة بالرئاسة يوم الاثنين.

وقال المسؤول إن بايدن سيسمي المرشحين الرئيسيين في فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل، وذلك بعدما أعلن أمس مرشحيه للفريق الأمني.

وقال المسؤول إن فريق بايدن قد تم إطلاعه بعلى عمليات الاستجابة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير، بعدما أظهرت النتائج النهائية والتي لم تعلن رسميا بعد، فوزه على الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

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