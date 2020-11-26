وفاة ستة أشخاص فى الجزائر بعد تناولهم كحولا مغشوشا

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لقى ستة أشخاص مصرعهم ولا يزال خمسة آخرون يتعالجون فى المستشفى فى تيارت بجنوب غرب الجزائر بعد تناولهم كحولا مغشوشا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

والضحايا الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و50 عاما فارقوا الحياة يومى الاثنين والثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفى 17 مارس، أغلقت السلطات الجزائرية المتاجر المتخصصة ببيع المشروبات الكحولية والحانات، وذلك فى إطار إجراءاتها لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفى حين سمحت السلطات للعديد من المتاجر بإعادة فتح أبوابها فى منتصف أغسطس، فهى لم تسمح بذلك لمتاجر بيع المشروبات الكحولية والحانات، من دون أن تعطى مبررا رسميا لقرارها هذا، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأدى إغلاق أماكن بيع الكحول لما يقرب من تسعة أشهر إلى انتشار البضائع المهربة.

ووفقا لجمعية منتجى المشروبات الكحولية فى الجزائر، فقد استهلك الجزائريون 270 مليون لتر من المشروبات الكحولية فى 2017.

والجزائر، إحدى الدول الإفريقية الأكثر تضررا بوباء كوفيد ــ 19، تشهد حاليا طفرة وبائية إذ سجلت البلاد الثلاثاء حصيلة إصابات يومية جديدة بلغت 1133 حالة.