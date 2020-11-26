لافروف: روسيا لا ترى إمكانية في اتفاق نووي جدي مع ترامب حاليا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس للصحفيين خلال زيارته إلى بيلاروس إنه ليس بالإمكان التفاوض بجدية الآن مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن عملية طويلة الأجل للحد من التسلح.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء إننا "سنرى المواقف التي سيتخذها أولئك الذين يشكلون السياسات" بشأن الاستقرار الاستراتيجي عندما تتولى الإدارة المقبلة السلطة في يناير المقبل.

وقال الوزير الروسي إنه إذا أقنعت الولايات المتحدة الصين بالمشاركة في مفاوضات الحد من التسلح، ستكون روسيا سعيدة للانضمام لمثل هذه المفاوضات، لكن موسكو لن تحاول إقناع بكين بالنيابة عن الجانب الأمريكي.

وأضاف أنه عندما يتم تشكيل صيغة متعددة الأطراف لنزع السلاح والحد من التسلح، سنشدد على أن تكون فرنسا وبريطانيا جزءا منها.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبر في تشرين أول/ أكتوبر عن استعداد روسيا لتضمين الأسلحة الجديدة ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة.