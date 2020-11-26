قال الفنان علي الحجار، إن "عمان" هي آخر بلد زارها أثناء تكريمه بجائزة السلطان قابوس، مشيرًا إلى أنه المطرب الأول الذي أنشد مع الأوركسترا السلطاني.

وأضاف الفنان علي الحجار، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية، مساء الخميس، أنه فاز بجائزة السلطان قابوس بعد منافسة مع 27 مطربا لم يتم الإعلان عن أسمائهم، مشيدًا بحسن الاستقبال والتكريم في السلطنة.

وتابع: "بكيت من سعادتي بالجائزة.. وبكيت لأني لم أحصل على هذه الجائزة من بلادي". لافتًا إلى غنائه أغنية "بوابة الحلواني" أثناء تكريمه من السلطنة.

وأنهى تصريحاته قائلا: «بلد عمري ما هنساها.. وكان الشعب العماني بيغني معايا اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، شكرا لأهل عمان، عمري ما هنسى الزيارة».