سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار

أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك أن علاقات التعاون بين البلدين شهدت طفرة هائلة في مختلف المجالات، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو ملياري دولار، وأصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا في أفريقيا باستثمارات قوامها نحو 600 مليون دولار.

وذكرت السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال احتفالية افتراضية نظمتها السفارة الكورية احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، حيث قام السفير الكوري بعزف السلام الوطني لمصر بنفسه على آلة الساكسفون، بينما عزفت مجموعة من الفنانين المصريين السلام الوطني لكوريا.

وقال" إن الشركات الكورية في مصر تُصَدر منتجات تحمل شعار "صنع في مصر" إلى دول أخرى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار سنوياً، وتشكل أكثر من 90% من الصادرات المصرية في مجال الإلكترونيات".

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وتطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين كوريا الجنوبية ومصر في مختلف المجالات، مؤكدا أن القاهرة ستظل دوماً في قلوب الكوريين رمزاً للحرية والاستقلال حيث صدر منها إعلان القاهرة في 27 نوفمبر 1943 كأول إعلان يعترف باستقلال كوريا.

وعبر السفير عن أمله في أن يتم الارتقاء بالشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين إلى آفاق جديدة من خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هذه الشراكة قد تم تبنيها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا في مارس 2016.

ونوه السفير بأن التزام مصر طويل الأمد وإسهاماتها العظيمة في نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط يشكل مصدر إلهام لكوريا الجنوبية، وأن الحكومة الكورية ستواصل جهودها لتحقيق نزع كامل للسلاح النووي وإقامة نظام سلام دائم وراسخ في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إنه على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، توطدت العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، وانطلاقاً من هذا الأساس الراسخ، فإن مسيرة التعاون بين البلدين ستحقق قفزات هائلة خلال السنوات 25 المقبلة.