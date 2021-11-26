مصطفى وزيري: الكبش كانت له دلالة ورمزية لدى المصري القديم

قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن طريق الكباش يعد الأقدم في تاريخ البشرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ آمون رع كان الإله الرئيسي في الأقصر، مشيرًا إلى أن صورة الإله رع كانت على شكل "كبش".

وأوضح أن الكبش كان له دلالة ورمزية لدى المصري القديم، كونه الحيوان الوحيد الذي كان يتتبع مصدر المياه، لافتا إلى أن عيد الأوبت لدى الفراعنة كان يبدأ مع بداية الفيضان تحت إشراف الملك وكبير الكهنة.

وتابع: "حفل عيد الأوبت كان يبدأ بتقدم العازفين و قارعي الطبول وناثري الورود"، مشيرًا إلى أن طريق الكباش يضم ما يقرب من 500 كبش.

وأكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الأقصر أهم مدينة سياحية أثرية في العالم، وأكمل: "شعب الأقصر مضياف ويرحب بكافة الزائرين من مختلف دول العالم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.