حبس تاجر مخدرات بحوزته 200 جرام هيروين في التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، حبس تاجر مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج هيروين على المتعاطين، ومصادرة المضبوطات.

كانت ألقت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم احمد ماضي، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مسحوق الهيروين قبل ترويجها على أبناء المدينة من المتعاطين.

‎وكشفت التحريات التي أجراها النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم 15 مايو، عن بقيام المدعو احمد اسماعيل عبد المبدي همام، 38 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 17، دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

‎وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الاماكن المتردد عليها وضبط المذكور، وبتفتيشه عثر علي كمية من مسحوق الهيروين، وزنت 200 جرام، وفرد خرطوش، محلي الصنع.

وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.