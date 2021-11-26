مضمار كتالونيا الإسباني يجدد عقده مع فورمولا-1 حتى 2026

أعلن الرابطة المنظمة لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة أن سباق جائزة إسبانيا الكبرى سيستمر على مضمار كتالونيا في برشلونة حتى عام 2026 على الأقل بعد التجديد المرتقب للعقد.

واستضاف مضمار "كتالونيا" السباق الإسباني ضمن بطولة فورمولا-1 منذ عام 1991 كما كان هذا المضمار مقرا للاختبارات التي تجرى قبل بداية الموسم.

ويتم توقيع العقد بين المنظمين في إسبانيا والمسؤولين عن تطوي المضمار والبنية الأساسية في فورمولا-1 قبل السباق التالي على هذا المضمار والمقرر في 22 مايو 2022 .

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس رابطة فورمولا-1 : "تتطلع الفرق والسائقون دائما إلى خوض السباقات على هذا المضمار وزيارة برشلونة، وسيواصل المشجعون الإسبان مشاهدة بطليهم فيرناندو ألونسو وكارلوس ساينث عن قرب".