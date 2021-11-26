 الرئيس التونسي يكلف 4 ولاة جدد بتولي مهام مناصبهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يكلف 4 ولاة جدد بتولي مهام مناصبهم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 11:26 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 11:26 م

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أوامر رئاسية تقضي بتكليف سعيد بن زايد بمهام وال بولاية "مدنين" وعز الدين شلبي بمهام وال بولاية "بن عروس"، بالإضافة إلى تكليف فوزي مراد بمهام وال بولاية "صفاقس" ونادر الحمدوني بمهام وال بولاية "قفصة"، وذلك وفقا لما ذكره بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس التونسي، قد أوضح مؤخرا الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أكد أن هذا القرار حتمته المسئولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.

وأكد خلال اتصال هاتفي تلقاه قبل أيام من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وأشار إلى أن العديد من المغالطات التي يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس.

كما أكد أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.

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