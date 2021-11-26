استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، فى سوق العبور للجملة، وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالى:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.25 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

وأسعار البصل تراوحت بين 2 إلى 3 جنيهات.

كما تراوحت أسعار الكوسة بين 2 إلى 4.5 جنيها.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وسعر الباذنجان البلدى تراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومى ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

والفلفل الحامى تراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الخيار البلدى ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:

استقر يعر البرتقال البلدى ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر اليوسفى ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر التين البرشومى ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.