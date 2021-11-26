استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، فى سوق العبور للجملة، وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالى:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3.25 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
وأسعار البصل تراوحت بين 2 إلى 3 جنيهات.
كما تراوحت أسعار الكوسة بين 2 إلى 4.5 جنيها.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
وسعر الباذنجان البلدى تراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومى ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
والفلفل الحامى تراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الخيار البلدى ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:
استقر يعر البرتقال البلدى ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر اليوسفى ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر التين البرشومى ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.