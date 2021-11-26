رئيس جامعة أسوان يستقبل رئيس جامعة خايين الإسبانية

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الجمعة، خوان جوميث أورتيجا، رئيس جامعة خايين الإسبانية، ويأتي اللقاء في إطار التعاون الدولي والأكاديمي بين الجامعتين، وذلك بحضور المستشار الثقافي الإسباني بجمهورية مصر العربية كانديدو كريس، وبحضور الدكتور حازم عبداللاه الجمل، عميد كلية الألسن ومسؤول التعاون الدولي بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن زيارة وفد جامعة خايين الإسبانية تأتي لبحث سبل التعاون والعمل على مد اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك في عدد من المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

وأضاف عثمان، أن اتفاقية التعاون تتضمن التعاون الأكاديمي في السنوات المقبلة بين الجامعتين والحصول على منح علمية وبحثية عن طريق مشروعات بحثية بين الجامعتين والجامعات العالمية الأخرى وذلك من خلال مشروعات مموله من الاتحاد الأوربيّ.

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور خوان جوميث رئيس جامعة خايين الإسبانية، درع الجامعة لدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان تقديرا لأهمية التعاون المثمر والبناء بين الجامعتين.