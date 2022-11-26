أديداس تحقق في مزاعم عرض صورة عارية لكيم كارداشيان من قبل زوجها السابق

أعلنت شركة أديداس، أنها تجري تحقيقا بشأن مزاعم سلوك غير لائق من مغني الراب كاني ويست، الذي أنهت الشركة شراكتها معه مؤخرا.

وبدأت شركة الملابس الرياضية الألمانية تحقيقا بعد مراجعة رسالة مجهولة تحدد بالتفصيل السلوك غير اللائق من قبل ويست.

وقالت أديداس - في بيان: "لم يتضح حتى الآن ما إذ كانت الاتهامات التي تم توجيهها في رسالة مجهولة صحيحة أم لا".

وأضافت الشركة أنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، مشيرة إلى اتخاذ قرار ببدء تحقيق مستقل في الأمر على الفور.

وجاء هذا الإعلان بعدما ذكرت مجلة "رولينج ستون" الأمريكية بالتفاصيل مزاعم عن قيام مغني الراب- الذي غير اسمه بشكل رسمي إلى يي- بسلوك غير لائق.

ومن بين المزاعم أن "يي" عرض صورة عارية لزوجته السابقة كيم كارداشيان إلى الموظفين في علامة"ييزي" وأن كبار مسؤولي. الشركة "غضوا الطرف" عن سلوك "يي".