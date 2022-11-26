 مستشار الأمن القومي العراقي وزعيم ائتلاف النصر يؤكدان ضرورة حفظ سيادة البلاد - بوابة الشروق
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مستشار الأمن القومي العراقي وزعيم ائتلاف النصر يؤكدان ضرورة حفظ سيادة البلاد

بغداد - أ ش أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 8:17 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 8:17 م

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، ضرورة حفظ سيادة العراق.

وقال الأعرجي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "التقيت رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وبحثنا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأهمية الحفاظ على سيادة العراق وما تحقق من إنجازات أمنية، كما استعرضنا رؤية الحكومة للنهوض بواقع الدولة والمواطن".

وكان حيدر العبادي قد شغل منصب رئيس الوزراء العراقي في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018.

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