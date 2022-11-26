هيئة النقل في لندن تمنع إعلانات قطر جراء مخاوف بشأن مجتمع المثليين

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منعت هيئة النقل في لندن وضع إعلانات خاصة بدولة قطر على السيارات الأجرة والحافلات وقطارات الأنفاق، وسط مخاوف بشأن موقف البلاد من حقوق السحاقيات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا وغير محددى الهوية الجنسية في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وراجعت هيئة النقل في لندن منذ 2019 كل الإعلانات الخاصة بقائمة تضم دولا معنية حددتها الرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا وغير محددى الهوية الجنسية، باعتبار أنها تفرض عقوبة الإعدام على الأفعال والتصرفات الجنسية بين الجنس الواحد.

ومازالت بعض الإعلانات بشأن قطر -وهي إحدى الدول المدرجة على القائمة- موجودة على الشبكة، ولكن متحدثة باسم هيئة النقل في لندن قالت للدوحة الأسبوع الجاري إنها تتحرك لحظر كامل.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن قطر بدأت مراجعة استثماراتها في لندن عقب تحرك هيئة النقل في لندن لمنع الإعلانات.