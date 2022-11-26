 وزير الخارجية الأمريكي يزور رومانيا بعد غد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يزور رومانيا بعد غد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو

أ ش أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:42 ص
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بعد غد الاثنين في زيارة تستغرق يومين إلى رومانيا، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو، لمناقشة عدد من القضايا الملحة من تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا والتحديات التي تشكلها الصين، من بين أمور آخرى.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت - أن اجتماع وزراء خارجية الناتو سيركز على تدخل روسيا العسكري ضد أوكرانيا وتنفيذ المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو والتحديات التي تشكلها الصين وضمان أمن الطاقة وحماية البنية التحتية الحيوية وجهود الناتو لبناء القدرات وتعزيز المرونة في البوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعقد بلينكن خلال زيارته بوخارست اجتماعات منفصلة مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ووزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج وسيحضر عشاء عمل مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وبحسب البيان، يقوم بلينكن ورئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوتش بجولة في معرض بعنوان "25 عاما من الشراكة الاستراتيجية" الذي يحتفل باللحظات الرئيسية في الشراكة بين الولايات المتحدة ورومانيا منذ عام 1997.

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