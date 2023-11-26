بيربوك: أربعة ألمان آخرين بين المفرج عنهم من غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن من بين المحتجزين في قطاع غزة الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت أربعة مواطنين ألمان مزدوجي الجنسية.

وجاء في منشور لبيربوك عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس،"تويتر سابقا"،: "أنا أفكر بهم وبأولئك الذين ما زالوا في أيدي حماس، نحن نعمل بكل قوتنا لضمان إطلاق سراحهم أيضا قريبا".

ووفقا لعائلاتهم، فإن الألمان الأربعة هم امرأة،67 عاما، بالإضافة إلى ابنتها،38 عاما، وطفليها ، 8 و 3 أعوام.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه في المجمل، قام الصليب الأحمر بنقل 13 إسرائيليا وأربعة مواطنين تايلانديين عبر الحدود إلى مصر في وقت متأخر من يوم السبت. وبالمقابل، تم إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وفي هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، قتلت حماس حوالي 1200 شخص في المنطقة الحدودية بالقرب من غزة وأخذت حوالي 240 شخصا إلى قطاع غزة.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة وهجوم بري في شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 14 ألف شخص في القطاع، وفقا للسلطات التي تقودها حماس.