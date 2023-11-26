رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشارك في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

شارك الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، في حملة "الـ16 يوما"؛ لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال تفقد كشك توعوي أقامته وحدة تكافؤ الفرص داخل الجامعة؛ لعرض أعمال فنية تسلط الضوء على معاناة المرأة، وللتوعية بالخدمات المقدمة من الجهات المختلفة لدعم المرأة، وإقامة مسابقة فنية بين الطلاب بعنوان: "هم وهن" للتعبير عن مناهضة العنف ضد المرأة.

ومن جانبه، أكد الدكتور جان هنري رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية وضعت ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

وعززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، وكونها لاعبًا أساسيًا في عمليات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تحسين وضع المرأة في المجتمع وحصولها على جميع حقوقها، يُعد أحد العوامل الأساسية التي من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية.

جدير بالذكر أن حملة "الـ16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة تقام تحت رعاية وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة بني سويف، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، والتي انطلقت يوم 25 نوفمبر الحالي وتختتم في 10 ديسمبر 2023، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.