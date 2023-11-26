استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «طواقم إسعاف الجمعية تتعامل مع حالتين قبل قليل شرق مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى».

وتابعت: «قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قبل قليل مزارعين اثنين شرق مخيم المغازي، رغم دخول التهدئة الإنسانية يومها الثالث، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر بجروح».

وأصيب اليوم الأحد، سبعة مواطنين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي القدس والإندونيسي، في قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من المواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وأضاف أن قناصة الاحتلال استهدفوا أيضا عددا من المواطنين أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.