كتائب القسام: استشهاد 4 من القادة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، استشهاد 4 من قادتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن القادة هم: أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، ووائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام.

وأضافت في بيانها: «الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، ونعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين».

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.