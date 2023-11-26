بيكهام: ميسي النجم الأكثر تواضعا

تغنى ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي بليونيل ميسي، نجم الفريق، حيث وصفه بأنه اللاعب الأكثر تواضعًا، مُشيرًا إلى أن احتاج ثوانٍ قليلة من أجل التأقلم في النادي.

وكان ليونيل ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وقال ديفيد بيكهام في تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "عند وصول ميسي، أردت الوصول قبله لأظهر له أنني ملتزم تجاه الفريق والنادي.. كان من المهم بالنسبة لي أن أستمتع بهذه اللحظة أيضًا، بعد العمل الشاق".

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: "أردت أن أرى كيف يأتي ميسي، وكيف يتصرف بشكل احترافي. إنه قدوة لكل اللاعبين الشباب، إنه نجم، لكنه النجم الأكثر تواضعًا".

وتابع: "أنا فقط أحب مشاهدة ميسي وهو يتدرب، أي شخص رآه شخصيًا يعرف أنه مختلف ومميز.. قال الناس إنه قد يحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن الأمر استغرق منه بضع ثوانٍ".

وأتم ديفيد بيكهام تصريحاته قائلًا: "منح ليونيل ميسي الناس لحظات لن ينسوها أبدًا، وهذا ما يحبه الجمهور الأمريكي، أن يتم الترفيه عنه.. مباشرة بعد تسجيله هدفه الأول من ركلة حرة في مباراته الأولى، وضع هدفًا عاليًا للغاية".