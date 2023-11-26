الرئيس السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا (رقم 551 لسنة 2023) بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 27 نوفمبر 2023.

ونص القرار الجمهوري على أن يشكل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة حسن السيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023 ولمدة عام.

وترتب على القرار الجمهوري خروج جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي و3 أعضاء من مجلس الإدارة، وفي المقابل انضم طارق الخولي لمجلس الإدارة في منصب نائب المحافظ، بجانب 5 أعضاء جدد، فيما تم التجديد لرامي أبو النجا في منصبه كنائب للمحافظ لمدة عام آخر.

وتضم قائمة الأعضاء الجدد الذين انضمو لمجلس إدارة البنك المركزي، بخلاف الخولي، شريـف حســين كامل محمـد خبيرًا ماليًا، حسن محمـد حسـن الخطـيب خبيرًا اقتصاديًا، سميـحـة الســيد فــوزى خبيرًا اقتصاديًا، عصام محمد عبد الهـادى عامر خبيرًا محاسبيًا وماليًا، ومحمـد عثمـان إبراهيم الديب خبيرًا مصرفيًا.

وتبقى من المجلس القديم محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على محـمـد عـلى فرمـاوى خبيرًا تكنولوجيًا، نجـلاء أنور الأهــوانى خبيرًا اقتصاديًا، فيما غادر المجلس كل من شرين الشرقاوي، وأشرف العربي، وتامر الدقاق.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيين طارق محمد بدوى الخولى نائبًا لمحافظ البنك المركزى، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023.

وكان الخولي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك saib، ولديه خبرة واسعة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال الصناعة المصرفية والمالية، شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية.

ويحمل الخولي شهادة High Diploma في التمويل المصرفي، وقد شارك في برامج تدريبية مكثفة في مختلف المستويات الفنية والإدارية في مجالات إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتمويل المشاريع والخزانة وأسواق المال وتمويل التجارة وتحليل الائتمان.

انضم إلى القطاع المصرفي في عام 1982 مع البنك العربي PLC ، كمسؤول الصرف الأجنبي ، مدير مخاطر الائتمان ، مدير رئيسي للائتمان ثم انضم إلى بنك MIBANK كمدير عام قطاع المخاطر كما انضم إلى بنك عوده كمدير عام رئيسي إدارة المخاطر.