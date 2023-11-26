الأردن: التحصين الذي تحظى به إسرائيل من بعض الدول يزول تدريجيا

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن التحصين الذي تحظى به إسرائيل من بعض الدول يزول تدريجيا.

وأكد الخصاونة في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني الرسمي، أن الأردن ساند الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وشدد على أن التهجير يشكل "خطا أحمر"، لافتا إلى أن الأردن ينظر إليه كإخلال جوهري بمعاهدة السلام ويمثل "إعلانا للحرب".

وأشار الخصاونة إلى أن الأردن يستطلع مجموعة من البدائل في حال توقف تدفق الغاز من إسرائيل إلى الأردن.

وبعد أكثر من 50 يوما من الحرب، دخلت في 24 نوفمبر هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية مصرية قطرية أمريكية.