موسكو: اعتراض أكثر من عشر مسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إن الدفاع الجوي الروسي اعترض أكثر من عشر مسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل.

وذكرت الوزارة أنه تم تدمير ما إجماليه 11 مسيرة فوق منطقة موسكو، إقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية و إقليم بريانسك جنوبي البلاد قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وتابعت موسكو إنه تم إحباط هجمات المسيرات، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي تولا، أصيب شخص واحد بإصابات طفيفة عندما سقط الركام على مبنى سكني. وتم صد مسيرة أخرى بالقرب من بلدة بودولسك، على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب موسكو.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر منصة تلجرام أن الدفاع الجوي صد هجوم كبيرة بالمسيرات على العاصمة.

وقال ألكسندر بوجوماس الحاكم الإقليمي لبريانسك إنه تم اسقاط مسيرتين فوق الإقليم.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق على مدار 21 شهرا. وتدافع كييف عن نفسها بمساعدة عسكرية غربية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من كييف بشأن مزاعم الهجمات بالمسيرات.

ويعتبر خط المواجهة الطويل في الحرب ــ والذي يمتد من ساحل البحر الأسود إلى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا ــ بشكل متزايد أنه في حالة جمود إلى حد كبير.