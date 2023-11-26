4 محتجزين يصلون معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لخروجهم عبر الأراضي المصرية

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وصل ثلاثة محتجزين تايلانديين وروسي إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدا لخروجهم من قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.

وهذه الصفقة تتضمن إطلاق سراح 13 أسيرا ومحتجزا إسرائيليين جرت عملية تسليمهم في منطقة كارني لدواعٍ صحية لسيدة من بينهم.

وتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

واللافت في الدفعة الثالثة، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سلمت المحتجزين الإسرائيليين في منطقة بشمال غزة، على عكس ما كان يحدث خلال الدفعتين السابقتين.