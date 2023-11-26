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يبدأ فريق الزمالك في السادسة من مساء اليوم، ضربة البداية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة خارج التوقعات أمام أبوسليم الليبي على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضا ساجرادا الأنجولي، وكويا النيجيري.

ويقود اللقاء طاقم التحكيم مكون من التونسي محرز المالكي حكم للساحة، ويساعده الثنائى التنوسي أيضاً وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكم رابع.

بينما المراقب العام لـ المباراة هو الإثيوبي سولمون أبيبي، بينما مراقب المباراة المغربي عبد الله العشيري.

ويسعى الزمالك من خلال اللقاء لفض الاشتباك مع الأندية الليبية، بتحقيق فوز يمنحه الأفضلية تاريخيا في المواجهات المباشرة، حيث لعب خلال تاريخه أمام الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية 4 مباريات فقط، جاءت جميعها أمام أهلي طرابلس، وحقق فوزا وحيدا مقابل خسارة واحدة وتعادلين.

وسجل الزمالك 6 أهداف في الشباك الليبية مقابل 4 أهداف استقبلها، بينما يحتل نجمه التاريخي حسن شحاتة صدارة الهدافين أمام فرسان المتوسط بهدفين.

وجاء فوز الزمالك الوحيد أمام أندية ليبيا عندما واجه أهلي طرابلس في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1976، حيث فاز ذهابا (3-0)، قبل أن يخسر إيابا (1-2) وسجل هدف الزمالك وقتها أحمد عبد الحليم.

ولعب الزمالك مباراته الثالثة أمام أهلي طرابلس، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 في تونس وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي برج العرب تعادل الزمالك أمام أهلي طرابلس بنتيجة (2-2)، إلا أن ثنائية باسم مرسي ومعروف لم تكن كافية لحمل الفارس الأبيض إلى الدور ربع النهائي وقتها.

كما واجه الزمالك فريق الاتحاد الليبي مرتين ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري أبطال العرب بموسم 2006-2007.

ويسعى معتمد جمال المدرب المؤقت، لمواصلة انطلاقته الجيدة مع الفريق بعدما نجح في تخطي عقبة بيراميدز ببطولة كأس مصر.

ورغم أن الزمالك يلعب على أرضه ووسط جمهوره، إلا أن الغيابات ستكون هي الأزمة الحقيقة أمام المدرب، حيث شهدت القائمة غياب "محمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة" للإصابة، بالإضافة للثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لأسباب تأديبية.

وقال معتمد جمال إن مواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس:" نتطلع لأن تكون بدايات الزمالك قوية في البطولة، خاصة وأن بدايات الفريق من قبل في الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

وقال: "نعاني من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

وتابع قائلًا: "المنافس فريق حديث العهد في البطولة الأفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية".

وتحدث عن المنافسين في المجموعة قائلًا: "يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

وأضاف: "الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

من جهته، أكد التونسي شكري الخطوي، مدرب أبو سليم الليبي، صعوبة مواجهة الزمالك، خلال أولى جولات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وقال الخطوي، في تصريحات إعلامية: "روح المجموعة والسعي وراء الانتصار هي السر في نتائج الفريق المميزة بالدوري الليبي والكونفدرالية.. لدينا إصرار كبير على تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

وأوضح: "هناك دعم كبير للفريق. نتواجد في القاهرة منذ أسبوع كامل استعدادا للزمالك، ولدينا طموحات كبيرة رغم أننا نتواجد على الساحة منذ 4 سنوات فقط".

وأضاف: "لم أتوقع الفوز على الأولمبي الباجي التونسي والتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، قدمنا مستويات جيدة أمام منافسين أقوياء، رغم أننا لم نلعب أي مباراة على ملعبنا".

وأكمل: "الزمالك يمتلك إمكانات عالية للغاية، ويضم العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم الثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، لذلك ستكون المباراة فرصة للاعبينا لإثبات جدارتهم".

وأتم شكري الخطوي قائلًا: "لا أعتقد أن الزمالك سيتأثر بغياب أحمد فتوح، الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب أحد لاعبيها".