جيش الاحتلال الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم 14 أسيرا إسرائيليا و3 أجانب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الصليب الأحمر تسلم 17 رهينة كانت محتجزة في غزة، وهم 14 إسرائيليًا و3 أجانب، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فإن الأسرى وهم 14 مواطنا إسرائيليا وثلاثة أجانب، نقلوا إليه".

وعلى الصعيد ذاته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الرهائن المفرج عنهم من غزة اليوم بينهم 9 قصر و4 نساء ورجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أسماء 39 طفلا فلسطينيا مزمع الإفراج عنهم، في الدفعة الثالثة بموجب صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.