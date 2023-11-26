 محافظ دمياط تتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة - بوابة الشروق
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محافظ دمياط تتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 10:33 م

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في مبنى ديوان عام المحافظة الجديد، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية بالمركز استعدادًا لافتتاحه.

وأعلنت "عوض"، في بيان لها مساء اليوم الأحد، عن تفقدها للمركز، ومتابعة كل التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسي.

كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، بما يحقق التكامل بين جميع الجهات المعنية في اتخاذ القرار، ويساهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.

ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، وفي إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

ولفت إلى أن المحافظة حرصت على تخصيص مقر مخصص بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، وتجهيزه بوسائل تكنولوجية حديثة على أعلى مستوى، وتم ربطها بالمركز الرئيسى للشبكة.


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