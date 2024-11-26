أول قرار من اتحاد الكرة بعد إنجاز منتخب مصر أمام تونس

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة صرف مكافآت فورية للاعبي منتخب مصر للشباب لكرة القدم بعد الملحمة الكروية التي ظهر خلالها الفراعنة بروح قتالية عالية وأسقطوا تونس بهدف عالمي رغم طرد لاعب من مصر بعد 15 دقيقة من عمر المباراة.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما احتل المركز الثاني في التصفيات خلف منتخب المغرب.

كما قرر الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا مواليد 2005 صرف مكافأة فورية من ماله الخاص للاعبين لاجادتهم وتشريفهم للكرة المصرية واعجابهم به على مدار البطولة.

واحتفلت جماهير الإسماعيلية عقب المباراة على أنغام السمسمية بمنتخب مصر ومديره الفني القدير البرازيلى ميكالى بعد الفوز على تونس.