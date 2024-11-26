صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي مسح 1410 عائلات كاملة في القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء أن "قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري".

وقالت صحة غزة ، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "قوات الاحتلال "مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني خلال نفس الفترة ".

وأوضحت أن "عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها".

وبينت أن "عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577".