الفيلم السوداني سماء جافة يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى إدفا

حقق الفيلم السوداني سماء جافة إنجازًا جديدًا للسينما السودانية، بفوزه بجائزة أفضل مشروع في منتدى إدفا للأفلام الوثائقية، أحد أبرز فعاليات مهرجان إدفا الدولي للأفلام الوثائقية، الذي يُقام سنويًا في العاصمة الهولندية أمستردام.

ويُعد سماء جافة أول فيلم وثائقي طويل للمخرج السوداني الشاب إبراهيم عمر، الذي سبق أن شارك بفيلمه القصير بعد ذلك لن يحدث شيء في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم من إنتاج "معهد السودان للأفلام"، وهو أول مدرسة سينمائية في السودان، أُنشئت قبل ثلاث سنوات.

يهدف المعهد إلى تطوير صناعة السينما السودانية، وقد أنتج بالفعل خمسة أفلام وثائقية قصيرة ضمن برامجه التدريبية المكثفة، التي تمزج بين السينما والأنثروبولوجيا.

يُذكر أن منتدى إدفا للأفلام الوثائقية يُعد منصة بارزة لعرض مشاريع الأفلام الوثائقية الجديدة وتطويرها، ويشارك فيه صُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.